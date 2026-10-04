Durante una festa di matrimonio un bambino è precipitato da un balcone. Il padre è caduto nel tentativo di soccorrerlo.

Paura durante una festa di matrimonio a Vieste, nel Foggiano, dove un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito nel tentativo di soccorrere il figlio di 10 anni, precipitato da un terrazzino. Il bambino, che avrebbe fatto un volo di circa 4-5 metri finendo su una struttura sottostante, avrebbe riportato alcune fratture ma non sarebbe in condizioni gravi.

Più serie, invece, le condizioni del padre, ricoverato in ospedale con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vieste, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’episodio sarebbe avvenuto durante i festeggiamenti per il matrimonio e, al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno provocato la caduta del bambino.

Il bambino cade dal terrazzino, il padre si lancia in suo soccorso

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il bambino di 10 anni sarebbe caduto accidentalmente da un terrazzino, precipitando per diversi metri e finendo su una struttura sottostante.

Il padre, accortosi dell’accaduto, sarebbe immediatamente intervenuto per prestare soccorso al figlio.

Nel tentativo di raggiungerlo, però, anche il 40enne sarebbe precipitato, riportando conseguenze molto più gravi.

Il bambino avrebbe riportato alcune fratture, ma le sue condizioni non sarebbero considerate preoccupanti. Il padre, invece, avrebbe riportato lesioni più serie ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Indagini dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente

I carabinieri di Vieste stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire cosa sia accaduto durante la festa di matrimonio. Gli investigatori dovranno verificare le condizioni del terrazzino, la posizione del bambino al momento della caduta e ogni altro elemento utile a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non risultano ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno preceduto la caduta. Le indagini proseguono per stabilire con precisione come il bambino sia precipitato e cosa abbia provocato successivamente la caduta del padre.