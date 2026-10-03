Un tentativo improvvisato di rientrare in casa si è trasformato in un incidente nella notte a Milano: un 33enne, dopo essersi accorto di aver dimenticato le chiavi, ha provato a raggiungere il balcone arrampicandosi sulla facciata del palazzo, ma è precipitato da circa 4 metri.

Dimentica le chiavi e tenta di raggiungere il balcone

Un 33enne è rimasto ferito nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre a Milano, dopo essere caduto mentre cercava di rientrare nella propria abitazione.

Come riportato da Milano Today, l’episodio è avvenuto intorno alle 2.30 in viale Bacchiglione. Una volta arrivato davanti al condominio, l’uomo si sarebbe accorto di non avere con sé le chiavi e avrebbe quindi tentato di raggiungere il balcone del suo appartamento arrampicandosi lungo la facciata dello stabile. Durante la salita, però, avrebbe perso la presa, precipitando nel vuoto da un’altezza di circa 4 metri.

Il 33enne trasportato al Policlinico: le sue condizioni dopo la caduta

La caduta gli avrebbe provocato sospette fratture, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito in codice giallo al Policlinico di Milano. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.