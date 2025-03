Nel pomeriggio di oggi, 6 marzo 2025, si è verificato un incidente sull’autostrada A4, nel tratto tra Portogruaro e San Stino, direzione Venezia.

Incidente in A4 tra autocarro, roulotte e auto: traffico deviato

Poco dopo le 16.00 di oggi, 6 marzo 2025, si è verificato un incidente sull’A4, tra Portogruaro e San Stino. Il sinistro è avvenuto al chilometro 444 e ha visto coinvolti una roulotte, un autocarro e un veicolo leggero. Al fine di consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi è stato chiuso il tratto autostradale tra il Nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Il traffico quindi proveniente da Udine viene indirizzato all’uscita di Portogruaro, consigliando in questo modo l’utilizzo del bypass A28/A27 per chi è diretto a Venezia. Chiuso anche l’ingresso a Portogruaro per chi arriva dalla A28 e deve immettersi in A4 direzione Venezia.

Incidente in A4: non si registrano feriti

Nell’incidente di questo pomeriggio sull’autostrada A4 che ha visto coinvolti una roulotte, un autocarro e un veicolo leggero non risultano fortunatamente persone ferite.