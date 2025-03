Terribile incidente ieri pomeriggio nella galleria del Galluzzo, Firenze: perde la vita una mamma di 37 anni.

Incidente a Galluzzo, Firenze: muore a 37 anni mamma di due gemelli

Nel pomeriggio di ieri, 4 marzo 2025, si è verificato un terribile incidente lungo il bypass del Galluzzo (Firenze) all’altezza del km 3.200. Due auto si sono infatti scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare, all’interno della galleria. Una giovane mamma di due gemelli, Irene Furiesi, è morta poco dopo l’impatto, a nulla è servito l’intervento del 118. Irene aveva 37 anni, era originaria di Montelupo Fiorentino ma viveva a Tavernelle Val di Pesa ed era architetta. Lavorava come coordinatrice operativa presso Toscana Aeroporti Handling. Al momento dell’incidente si stava recando al lavoro. Nell’auto con lei non c’era nessuno, mentre sono rimaste ferite le due persone che occupavano l’altra auto coinvolta nel sinistro, un uomo di 60 anni e una donna di 54 anni. Non sarebbero in gravi condizioni.

In corso le indagini

La Polizia stradale di Siena sta acquisendo le immagini delle eventuali telecamere di videosorveglianza al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Inoltre verranno anche effettuati degli accertamenti sui due veicoli coinvolti al fine di verificarne lo stato di manutenzione.