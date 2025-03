L'incendio ha causato due km di coda in autostrada e ben 5 sull'adiacente tangenziale sud dove si sono riversate le auto.

Il traffico sull’Autostrada A4 questa mattina è stato bloccato da un sinistro che ha fermato le vetture che la stavano percorrendo. Una situazione critica che per fortuna è stata mitigata dall’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Scopriamo che cosa è effettivamente accaduto.

Autostrada A4 bloccata in direzione Brescia, un tir in fiamme

L’incidente è stato causato da un tir che trasportava legno che è stato avvolto dalle fiamme. Il tratto di strada interessato era quello verso venezia. Come riporta il sito Bresciatoday le uscite rimaste chiuse erano quelle tra Brescia Est e Desenzano del Garda.

I vigili del fuoco sono intervenuti per la bonifica del mezzo e per spegnere le fiamme. La coltre di fumo era visibile da km, facendo immediatamente intuire la gravità della situazione.

Traffico bloccato e molta coda

L’incidente ha destato problemi non solo nel tratto interessato dall’incendio ma anche in quelli precedenti e successivi. I km di coda alle 9, 2 ore dopo l’episodio, sono 2 e ciò ha causato ritardi ingenti per chi era ed è sull’autostrada.

La tangenziale sud conta 5 km di coda, si tratta dell’arteria stradale che è stata presa d’assalto a causa della chiusura dell’A4. La speranza è che per metà mattinata la situazione si possa risolvere.