Sahara Ray, modella e influencer australiana, è morta a 34 anni. Era conosciuta dal pubblico per una relazione passata con Justin Bieber.

Sahara Ray, modella e influencer australiana, è morta a 34 anni, a pochi mesi dalla nascita della sua prima figlia. La notizia è stata confermata dalla famiglia, che ha riferito a TMZ che la donna si è spenta in ospedale, circondata dai suoi cari. Le cause del decesso non sono state rese note. La scomparsa ha suscitato commozione sui social, dove amici e conoscenti hanno iniziato a condividere ricordi e messaggi di cordoglio.

Ray era conosciuta anche per la relazione avuta in passato con il cantante Justin Bieber, ma chi le era vicino la ricorda soprattutto per il suo carattere e la sua generosità.

Morta Sahara Ray: l’annuncio della famiglia e il cordoglio degli amici

“È venuta a mancare ieri sera in ospedale, circondata dai suoi familiari“, ha dichiarato la famiglia di Sahara Ray a TMZ, aggiungendo poche parole per ricordarla: “Era amatissima“.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze della morte e, al momento, non è possibile stabilirne le cause. La notizia ha rapidamente raggiunto i social network, dove sono comparsi numerosi messaggi dedicati alla modella.

Tra le testimonianze condivise online c’è quella dell’amica Becky Hearn, che ha pubblicato alcune immagini del passato accompagnandole con un messaggio carico di dolore: “Sahara, una persona pura dal cuore grande.

Il mio cuore è spezzato per te e per la tua famiglia. Riposa in pace“.

Parole che restituiscono il legame personale tra le due donne e il dolore di chi ha conosciuto Ray lontano dai riflettori, oltre la sua immagine pubblica di modella e creatrice di contenuti.

Dalla moda alla relazione con Justin Bieber, fino alla maternità

Originaria dell’Australia, Sahara Ray aveva costruito la propria notorietà nel mondo della moda e attraverso i social network, dove condivideva momenti della sua vita e della sua attività professionale. Il suo nome era diventato noto anche al pubblico internazionale per la relazione avuta in passato con Justin Bieber.

Negli ultimi mesi, la modella aveva affrontato una nuova fase della propria vita con la nascita della figlia. La sua morte, arrivata così poco tempo dopo essere diventata madre, rende ancora più dolorosa la notizia per le persone a lei vicine.

Mentre continuano a circolare messaggi di affetto e ricordi, restano riservate le informazioni sulle cause del decesso. La famiglia non ha fornito ulteriori dettagli, chiedendo implicitamente che il dolore per la perdita venga rispettato.