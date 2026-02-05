Aveva solamente 17 anni quando rimase incinta di un fidanzato inaffidabile. C’è chi le consiglia di abortire ma lei decide di non farlo. Oggi, suo figlio, è famoso in tutto il mondo. Ecco di chi stiamo parlando.

E’ rimasta incinta quando aveva solamente 17 anni di un fidanzato tutt’altro che affidabile. Le persone attorno a lei le consigliano di abortire oppure di portare a termine la gravidanza e far poi adottare il bambino. Lei, però, con una forza e un coraggio straordinario, decide non solo di non abortire ma anche di tenere il bambino e crescerlo lei stessa, nonostante la giovanissima età e il conseguente stravolgimento delle sua vita. Dopo il parto vive una casa ostello per ragazze madri e, al compimento dei 18 anni, riesce a mantenere il figlio facendo lavori precari e grazie al sostegno di assistenti sociali e aiuti dalla chiesa locale. Questa donna oggi, di sé dice: “sono sopravvissuta dall’essere una madre single tramite la pura forza di volontà e una tonnellata di preghiere”. Oggi, il figlio di questa donna, è famoso in tutto il mondo. Ecco di chi stiamo parlando.

Una storia di forza, amore e coraggio quella di Pattie Mallette che, 31 anni fa, scelse di non abortire a soli 17 anni ma di tenere il bambino. Suo figlio, oggi, è famoso in tutto il mondo. Di chi stiamo parlando? Di Justin Bieber! Il cantautore e musicista canadese è uno degli artisti più noti del panorama musicale e, nonostante i vari problemi affrontati nella vita, a sostenerlo c’è stata sempre la madre, Pattie che, anche quando lo ha criticato, lo ha fatto per il suo bene e oggi i due hanno un legame forte e indistruttibile.