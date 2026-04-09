Perché è finito il rapporto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi

Perché è finito il rapporto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi

Il rapporto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi ha radici che risalgono al mondo di Amici e alle prime opportunità che la conduttrice ha offerto al cantante sardo. Il brano Per tutte le volte che, scritto da Pierdavide Carone e portato a Sanremo 2010, fu una tappa importante nella carriera di Scanu, che vinse il Festival.

Negli anni successivi ci furono altre occasioni di collaborazione e vicinanza professionale, con la partecipazione del cantautore a iniziative come la versione Amici big del 2012 e l’intervento di Maria a L’Isola dei Famosi nel marzo 2015 per salutarlo e sostenerlo.

La telefonata che cambiò la decisione

Secondo la ricostruzione fatta da Valerio sul podcast No Lies, il primo cedimento del rapporto risale all’episodio legato alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Scanu avrebbe rifiutato inizialmente il reality per timore che potessero emergere comportamenti o frasi fuori luogo, ma avrebbe poi firmato dopo una chiamata rassicurante da parte di Maria De Filippi. Nella conversazione lei gli avrebbe promesso un concreto supporto al rientro, a partire dall’ospitata al serale di Amici per presentare il nuovo singolo, e quella promessa fu decisiva nel convincerlo ad accettare la partenza per l’Honduras.

La delusione al rientro

Al ritorno dall’avventura in Honduras, sempre secondo la versione di Scanu, la situazione cambiò bruscamente: la promessa di una comparsa al serale non sarebbe stata mantenuta perché, gli fu detto, il cast era stato già definito da Stefano. Questo messaggio creò in lui un sentimento di incredulità e tradimento, tanto che nella corrispondenza privata e nelle conversazioni successive la fiducia tra i due iniziò a incrinarsi. Per Scanu fu un colpo, soprattutto perché aveva accettato un rischio personale spinto dalla rassicurazione ricevuta.

Sanremo, Ballando e il comunicato che infiammò i media

Nel febbraio 2016 Valerio tornò sul palco del Festival di Sanremo con il brano Finalmente piove, opera di Fabrizio Moro. In quel contesto si riaprì il discorso di un possibile invito ad Amici, ma il cantante scelse di non recuperare quell’appuntamento: al contrario partecipò come volto a Ballando con le Stelle su Rai 1, gesto che alimentò sui social e tra i fan accuse di ingratitudine verso chi lo aveva lanciato. Fu in quel clima che Scanu pubblicò un comunicato stampa dai toni duri, contenente critiche volte a sottolineare la forza mediatica di Maria e l’ipotesi che la sua posizione potesse influenzare scelte professionali altrui.

La risposta legale

Il documento pubblico non passò inosservato e generò un’inchiesta mediatica che portò all’invio di una diffida a Scanu, seguita poi da una querela. L’artista racconta di aver risposto alla diffida dichiarandosi pronto a sostenere le proprie parole e indicando i contatti dei suoi avvocati per eventuali procedimenti. Il confronto giudiziario rappresentò un ulteriore fattore di distanza tra i due, trasformando un dissidio professionale in una pratica legale.

La possibile ricucitura e il bilancio personale

Negli ultimi anni Valerio ha più volte espresso rimorso per come gestì pubblicamente la rottura, sostenendo che avrebbe dovuto cercare un dialogo privato per tutelare un rapporto umano che per anni era stato intenso. Sul No Lies podcast si è detto disponibile a riaprire il confronto con Maria De Filippi, dichiarando di non nutrire più rancore e di accogliere l’ipotesi di un chiarimento anche a distanza di tempo. Nel 2026, dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, Scanu segnala di aver inviato una mail a Maria senza ricevere risposta, un gesto che testimonia la sua volontà di ricucire almeno un contatto.

Resta la domanda aperta

La vicenda mette in luce come il mix di promesse, aspettative professionali e pressioni mediatiche possa rapidamente trasformare un rapporto di tutoraggio in una frattura pubblica. Oggi, dopo anni di battibecchi, diffide e ricostruzioni, la disponibilità di Scanu a un faccia a faccia lascia aperta la possibilità di una ricomposizione. Resta da vedere se l’altra parte accoglierà la proposta e se la memoria di quei momenti potrà essere riassorbita dentro una nuova forma di dialogo.