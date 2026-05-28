Bellezza: Romano (Henkel), ‘consumatori sempre più attenti a ingredienti’

“Oggi consumatori e consumatrici sono attenti, esigenti e molto preparati. Stanno sempre più attenti agli ingredienti, ci scrivono per avere informazioni su ciò che utilizziamo nelle nostre formule. Sono privilegiati gli ingredienti che hanno origine naturale”. Sono le parole di Laura Romano, ...

“Oggi consumatori e consumatrici sono attenti, esigenti e molto preparati. Stanno sempre più attenti agli ingredienti, ci scrivono per avere informazioni su ciò che utilizziamo nelle nostre formule. Sono privilegiati gli ingredienti che hanno origine naturale”. Sono le parole di Laura Romano, Responsabile R&D di Henkel Consumer Brands WE South, in occasione del rilancio, da parte di Henkel Consumer Brands, di Syoss by Palette Oleo Intense, la gamma di colorazione permanente senza ammoniaca, e con il lancio di Syoss Color Glaze, una gamma di 6 maschere colorate con effetto laminazione e lucentezza. La nuova tappa di questa evoluzione è stata raccontata a Milano, presso lo Spazio Lineapelle, nell’ambito di ‘Syoss Color Studio’: un momento per approfondire le innovazioni di prodotto e l’impegno in ricerca e sviluppo del brand.

https://www.youtube.com/watch?v=82kYPtzLorU