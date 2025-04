La notizia della morte di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo. A distanza di mesi dal ritrovamento dei loro corpi, avvenuto lo scorso febbraio all’interno della loro villa, le autorità continuano a indagare sulle circostanze del decesso. L’ispezione della villa ha portato alla luce dettagli inaspettati, alimentando interrogativi e ipotesi. Mentre il mistero si infittisce, nuovi elementi sembrano gettare luce su una vicenda che resta avvolta nell’enigma.

Gene Hackman e Betsy Arakawa: svelate le cause del decesso

Venerdì 7 marzo, le autorità del New Mexico hanno confermato che Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono morti per cause naturali, a distanza di circa una settimana l’uno dall’altra.

Secondo la medico legale Heather Jarrell, Hackman è deceduto per complicazioni legate a malattie cardiache, ipertensione, problemi respiratori e Alzheimer avanzato. Arakawa, trovata nel bagno della villa, sarebbe morta prima del marito a causa della sindrome polmonare da Hantavirus, una rara infezione virale trasmessa dai roditori.

La morte di Hackman-Arakawa e la strana scoperta nella villa: tracce di un’infestazione

La villa di Santa Fe, nel New Mexico, dove lo scorso 26 febbraio sono stati rinvenuti senza vita il celebre attore Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa, sarebbe infestata dai topi. Lo riporta il sito di gossip hollywoodiano TMZ.

La presenza di roditori in almeno otto ambienti della villa, evidenziata nel rapporto sanitario, avrebbe facilitato la diffusione dell’agente patogeno risultato fatale per la donna.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica del New Mexico ha effettuato un’ispezione ambientale nel mese di marzo, una settimana dopo il ritrovamento dei corpi. Nella tenuta sarebbero stati individuati escrementi in tre garage, tre capannoni e in altri due ambienti chiusi. Nei garage separati sarebbero stati inoltre scoperti un topo vivo, uno morto e un nido. Anche due veicoli presenti nella proprietà avrebbero mostrato chiari segni della presenza di roditori.

Le autorità hanno infine rinvenuto trappole funzionanti negli annessi della proprietà, segno che Hackman e Arakawa erano consapevoli della presenza di roditori. Tuttavia, la portata del problema sembra essere stata sottovalutata.