Primo Maggio dei sindacati all'insegna dell'unità: Cgil, Cisl e Uil insieme a Marghera

(Adnkronos) - Primo Maggio all'insegna dell'unità sindacale ritrovata per Cgil, Cisl e Uil. Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola oggi saranno insieme sul palco di Marghera dopo lo ‘strappo’ dello scorso anno, quando i tre leader avevano scelto tre città diverse per celeb...

(Adnkronos) – Primo Maggio all’insegna dell’unità sindacale ritrovata per Cgil, Cisl e Uil. Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola oggi saranno insieme sul palco di Marghera dopo lo ‘strappo’ dello scorso anno, quando i tre leader avevano scelto tre città diverse per celebrare, separatamente, la Festa dei Lavoratori. Si torna dunque insieme, mettendo al centro della manifestazione di quest’anno il tema del lavoro dignitoso.

Intanto però, dopo il varo del Dl Lavoro in Cdm, i tre leader hanno idee diverse: promosso da Bombardieri e Fumarola, bocciato da Landini. “Essere in piazza in maniera unitaria non vuol dire pensarla nello stesso modo”, le parole del leader della Cgil nella conferenza stampa di presentazione del Concertone di Roma.

Landini sul decreto ha detto di aver trovato “singolare che per il giorno della festa dei lavoratori, tutti i soldi dentro il decreto siano per le imprese. Per i lavoratori non c’è un euro. L’esperienza dovrebbe insegnare che continuare a dare incentivi alle imprese per fare assunzioni, come noto non serve a incrementarle”. Per Landini “il tema di fondo invece si chiama ‘salario’ e quindi fisco”.

Si è detto invece “molto soddisfatto” Bombardieri evidenziando che “per la prima volta c’è un intervento legislativo che identifica il salario giusto e il salario dignitoso con i contratti di Cgil, Cisl e Uil”.

Il governo, ha spiegato, non solo “decide di identificare i contratti comparativamente maggiormente rappresentativi come quelli da utilizzare per il salario dignitoso, ma fa una cosa ancora più importante, per noi: condiziona gli sgravi all’utilizzo di questi contratti. È un passaggio importante, una nostra battaglia, e credo vada nel senso giusto”.

Giudizio positivo di Fumarola anche se “attendiamo di leggere compiutamente il testo per fare delle valutazioni più di merito” ma intanto è “un ottimo risultato quello di aver fissato un principio”, quello del trattamento economico complessivo (Tec) “dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Significa che al di sotto di questo trattamento non è salario degno. Per noi è un risultato importante”.

Posizioni distanti che però non sembrano minare un clima disteso: i tre leader si sono incontrati due giorni fa prima dell’inizio della conferenza stampa per i consueti ‘a margine’ con i giornalisti, scambiando battute sorridenti, ma anche facendo due chiacchiere. Bombardieri ha spiegato che “è chiaro che rimangono sfumature e diversità di vedute, come è giusto che sia, il pluralismo sindacale in questo paese è sempre una ricchezza” ma “c’è un tema, che è quello del lavoro dignitoso, che riguarda tutti”. E per Fumarola il palco unitario di Marghera è “un’assunzione di responsabilità su quelli che sono i valori principali e condivisi sui quali ci siamo sempre confrontati”. Per la numero uno della Cisl “in un tempo, come quello che stiamo vivendo, davvero complesso, pensiamo che sia assolutamente necessario esserci”. Un’assunzione di responsabilità, ribadisce, che “deve portare a fare delle proposte il più condivise”.

Dal 1970, quando il Primo Maggio poté essere celebrato insieme da Cgil, Cisl e Uil, la prima ‘separazione’ si consumò dopo 14 anni, nel 1984. Dal 1986 le tre confederazioni ripresero a celebrarlo in modo unitario per arrivare poi allo strappo dello scorso anno, sebbene a unire le tre piazze ci fosse un unico tema, quello della sicurezza sul lavoro.

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