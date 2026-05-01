Primo Maggio, oggi il Concertone a Roma: gli artisti in scaletta

(Adnkronos) - E' il giorno del Concertone del Primo Maggio, il tradizionale evento per la Festa dei Lavoratori in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, condotto quest'anno per la prima volta da Arisa e Pierpaolo Spollon, affiancati dalla 'veterana' BigMama, alla sua terza presenza. Un Concertone...

(Adnkronos) – E’ il giorno del Concertone del Primo Maggio, il tradizionale evento per la Festa dei Lavoratori in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, condotto quest’anno per la prima volta da Arisa e Pierpaolo Spollon, affiancati dalla ‘veterana’ BigMama, alla sua terza presenza.

Un Concertone, secondo il trio, che sarà all’insegna della “leggerezza”, della spontaneità e di un dialogo autentico con i giovani, con la musica al centro per veicolare messaggi importanti “senza annoiare”.

Come anticipato dal direttore artistico Massimo Bonelli, ad aprire le danze della diretta tv dalla piazza sarà Paolo Belli.

A chiudere l’evento, invece, l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Salvo sorprese, è esclusa la presenza di ospiti internazionali: “In questo momento storico la musica italiana è molto più centrale nel racconto della nazione e più rappresentativa di quello che il Paese ascolta” e a questo si aggiunge un “contesto di mercato diverso”, che rende più complessa la partecipazione di grandi nomi stranieri, ha spiegato infatti Bonelli presentando l’evento.

Sul palco i cantanti che si esibiranno (in ordine alfabetico) saranno: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria aAntonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi.

Il Concertone prenderà il via in piazza a partire dalle 13.30, quando sul palco si esibiranno i gruppi emergenti.

A partire dalle 15.15 quindi la diretta tv su Rai3, che andrà avanti fino a notte inoltrata con qualche pausa per il telegiornale.

A trasmettere in diretta l’evento per chi non potrà essere presente, la radio ufficiale del Concertone Rai Radio 2, ma anche Rainews.it. Il Primo Maggio è in onda inoltre su RaiPlay e Rai Italia.

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