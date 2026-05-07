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Tori Amos strega Milano, standing ovation già all'ingresso nell'unica data italiana

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Sessantadue anni, un look total yellow che illuminava la scena, la chioma rossa inconfondibile: Tori Amos ha raggiunto pianoforte e tastiere tra applausi e urla agli Arcimboldi di Milano, unica data italiana del suo lungo tour europeo, pronta a dare vita a un concerto ipnotico. Una standing ovation ...

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Sessantadue anni, un look total yellow che illuminava la scena, la chioma rossa inconfondibile: Tori Amos ha raggiunto pianoforte e tastiere tra applausi e urla agli Arcimboldi di Milano, unica data italiana del suo lungo tour europeo, pronta a dare vita a un concerto ipnotico.
Una standing ovation lunga, calda, spontanea ha accolto l’artista, apparsa dalle quinte mentre già risuonavano le prime note: un ingresso quasi rituale, in un’atmosfera sospesa tra il magico e il mistico, come solo lei sa creare.

https://www.youtube.com/watch?v=xTK-xPnN9t0