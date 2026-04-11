Momenti difficile per Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 2026. La conduttrice televisiva infatti ha deciso di isolarsi dal resto della casa chiudendosi in bagno. Poi la confessione a Ilary Blasi.

GF Vip 2026, Adriana Volpe si chiude in bagno in lacrime

Serata complicata al Grande Fratello Vip per Adriana Volpe.

Nel corso della puntata la conduttrice è stata infatti sommersa dalla critiche, non solo dal di fuori, da parte di Selvaggia Lucarelli, ma anche da parte dei suoi coinquilini, i quali l’hanno definita falsa. La Volpe è scoppiata a piangere per poi chiudersi in bagno. Grazie poi all’intervento di Antonella Elia, la conduttrice è uscita dal bagno e si è sposata nel Confessionale, dove si è sfogata con Ilary Blasi.

GF Vip 2026, lo sfogo di Adriana Volpe con Ilary Blasi

Grazie all’intervento di Antonella Elia, alla fine Adriana Volpe è uscita dal bagno per recarsi in Confessionale, dove si è sfogata con Ilary Blasi: “forse non sono così forte, mi feriscono molte cose, come quando sento dire che colpisco e che sono contro le donne.” La conduttrice ha chiesto poi al pubblico del Grande Fratello Vip di eliminarla. Il pubblico la ascolterà? Staremo a vedere nelle prossime puntate.