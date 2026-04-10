Il ritorno del GF Vip continua a far discutere, soprattutto per le dinamiche all’interno della Casa e per il comportamento dei concorrenti sotto i riflettori. Tra chi segue con curiosità e chi solleva dubbi sulla genuinità delle interazioni, non mancano le opinioni critiche da parte di ex protagonisti del programma, che commentano quanto accade in onda e sui social.

Ecco le parole di Cristina Plevani, vincitrice del reality 25 anni fa.

Le osservazioni di Cristina Plevani sul nuovo Grande Fratello Vip

Cristina Plevani è tornata a commentare l’ultima stagione del Grande Fratello Vip, partita su Canale 5 lo scorso 17 marzo, esprimendo diverse perplessità su ciò che sta vedendo in onda. Il programma, condotto nuovamente da Ilary Blasi e arricchito dalle opinioni di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, presenta un cast composto da volti noti dello spettacolo, ma proprio il loro comportamento nella Casa non convince l’ex vincitrice del reality.

In un post condiviso su Instagram, Plevani chiarisce di aver seguito soltanto la puntata inaugurale, aggiungendo: “Premetto, ho guardato solo la prima puntata. Ma vedo alcuni spezzoni tramite i social”. Riflettendo sul cast iniziale, racconta la sua prima impressione: “All’inizio, vedendo il cast, ho pensato ‘bello tosto quello femminile, il maschile un po’ moscio’. Ho anche pensato che la Mussolini avrebbe sovrastato tutti”.

“Cosa ne penso”. Gf Vip, Cristina Plevani parla dei concorrenti: il drastico commento

Nel proseguire del suo ragionamento, l’ex gieffina si interroga sul modo in cui i concorrenti scelgono di esporsi davanti alle telecamere, sottolineando quanto sia sottile il confine tra autenticità e costruzione televisiva: “È tutta gente di tv e avvezza alle telecamere, alle dinamiche e alle esigenze televisive. Allora mi chiedo: fino a che punto si è persona e quando inizia il personaggio?”.

Tra i contenuti che ha osservato, Plevani cita anche le parole di Raul Dumitras, che ha criticato alcune dinamiche femminili nella Casa, definendole superficiali: “Ho sentito le parole di Raul dove ha criticato duramente le dinamiche tra le donne della casa, definendo i loro litigi su temi futili (ciclo, ciglia, extension) come pessimi contenuti…e preferisce essere definito moscio piuttosto di entrare in queste dinamiche. Come dargli torto”.

Un altro momento che l’ha colpita riguarda una crisi di Antonella Elia, che le ha suscitato una riflessione più emotiva: “Mi è capitato di vedere un video di una crisi di Antonella decisamente esausta dal clima che sta respirando nella casa e probabilmente da quello che sta vivendo. Devo ammette che mi ha toccata ed io non sono una simpatizzante della Elia…ma davanti a questa scena mi sono chiesta ‘il gioco vale la candela?’”.

Infine, rispondendo anche a possibili critiche, precisa: “Evitatemi le solite frasi ‘sputi nel piatto dove hai mangiato’ perché non sputo da nessuna parte, se vedo qualcosa che non mi piace o vedo scene che sincerante non vorrei vedere magari mi soffermo a pormi domande”. E conclude con una riflessione più generale sulle dinamiche del reality: “Quindi cosa stiamo vedendo? Donne che si bullizzano tra di loro a suon di insulti che nemmeno le megere sui social?”. Aggiungendo poi: “gli uomini sono definiti comodini” e tirando le somme: “Tenendo conto che il reality oggi ti da un po’ di visibilità (dipende poi chi ti guarda) e poi non offre altro, meglio essere comodini e portarsi a casa il gruzzoletto che rendersi ridicoli”.