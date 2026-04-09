I momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip non mancano e il rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è sempre più esplosivo. Il tema di una delle ultime discussioni è l’aspetto estetico.

GF Vip, Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: le accuse sui capelli

Antonella Elia si è scagliata contro i capelli di Alessandra Mussolini al GF Vip, e la tensione tra le due concorrenti è sempre più forte.

L’aspetto estetico è diventato il protagonista di una sfida all’ultima frecciata tra le due donne, scatenando il caos social. Mussolini ha sfoggiato un look molto curato e voluminoso nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, particolarmente creativo e appariscente. Elia ha puntato su un cambiamento molto più drastico, con un taglio corto a incorniciarle il viso.

Il loro aspetto fisico ha scatenato commenti ironici, paragoni e battutine, che non sono passate inosservate. Alessandra Mussolini ha fatto un paragone tra Antonella Elia e una “noce di cocco“, per poi definirla anche “pianta grassa“. La concorrente non si è lasciata intimidire e ha subito attaccato in modo più sottile e vendicativo. Ha scelto di evitare uno dei tanti faccia a faccia feroci, optando per un’insinuazione sottile che ha fatto nascere nei telespettatori un dubbio: la chioma di Alessandra Mussolini è naturale oppure no? Elia ha lasciato intendere che quel volume non fosse del tutto naturale, scatenando una serie di confronti social su questo argomento.

GF Vip: Antonella Elia e Alessandra Mussolini ai ferri corti

Il rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è sempre più instabile. Al centro dello scontro una nomination. Mussolini e Paola Caruso hanno nominato Antonella Elia perché aveva difeso Francesca Manzini dalle loro accuse. La concorrente ci è rimasta molto male, perché era convinta che le due fossero sue amiche. “Ma siamo esseri umani o belve sciolte? Credevo in lei, mi ero affezionata a lei. Una delusione terribile” ha dichiarato.

Alessandra Mussolini ha risposto svelando il motivo della sua nomination, associato al fatto che Antonella Elia sarebbe stata clemente con Francesca e spietata con Ibiza. “Questo doppio gioco non piace. Nelle nomination non si è vista tutta la discussione, ma c’è stato un atteggiamento violento nei miei confronti e di Paola e di Lucia che non c’entra nulla” ha dichiarato. L’ex parlamentare ha definito Elia “finta, falsa e bugiarda“, ma la gieffina ha annunciato di aver perso la pazienza.