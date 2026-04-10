Grande Fratello VIP, nuova puntata tra rivalità e sorprese: chi è a rischio

Grande Fratello VIP, nuova puntata tra rivalità e sorprese: chi è a rischio

Il GF VIP prosegue il suo percorso con un nuovo appuntamento ricco di sviluppi, tra ascolti in crescita e tensioni sempre più evidenti nella Casa. La puntata dell’8ª serata si preannuncia decisiva sia per gli equilibri tra i concorrenti sia per le dinamiche del televoto. Ecco tutte le anticipazioni della diretta.

Anticipazioni e ascolti dell’ottava puntata del GF Vip

Il Grande Fratello VIP torna con il secondo appuntamento settimanale: oggi, venerdì 10 aprile 2026, va in onda l’ottava puntata del reality di Canale 5, guidato da Ilary Blasi. Il programma ha mostrato segnali di ripresa negli ascolti, superando nuovamente i 2 milioni di telespettatori per due serate consecutive, un risultato che ha rafforzato la fiducia dell’emittente nel format.

Per questo motivo, si ipotizza una conclusione fissata al 5 maggio, con una possibile puntata speciale prevista per il 22 aprile. Come per gli appuntamenti precedenti, in studio, accanto alla conduttrice, saranno presenti anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

GF Vip, anticipazioni diretta di stasera: due Big a rischio. Cosa dicono i sondaggi

All’interno della Casa, il clima resta piuttosto acceso: discussioni e attriti continuano a caratterizzare la convivenza tra i concorrenti. Adriana Volpe, già coinvolta in contrasti passati, è stata criticata da Paola Caruso e Alessandra Mussolini, che hanno usato toni molto duri nei suoi confronti. Nonostante i tentativi di mediazione, la situazione resta tesa e la stessa Volpe ha dovuto allontanarsi temporaneamente per ragioni personali, facendo poi rientro dopo alcune ore. Anche tra Francesca Manzini e Lucia Ilardo non scorre buon sangue, e proprio quest’ultima è attualmente a rischio eliminazione.

Durante la diretta di questa sera sarà aperto un televoto particolare: il pubblico dovrà esprimere la propria preferenza tra Lucia Ilardo e Marco Berry. Non si tratterà di un’eliminazione immediata, ma il concorrente meno votato finirà automaticamente a rischio nella puntata successiva. Secondo le rilevazioni online del portale ForumFree, Marco Berry risulterebbe in vantaggio, mentre Lucia Ilardo appare più esposta al pericolo.

La trasmissione andrà in onda in prima serata alle 21:20, subito dopo “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti, ed è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, è possibile seguire il reality in diretta quasi continua su Mediaset Extra e tramite le finestre quotidiane distribuite tra Canale 5, Italia 1 e La5.