La provincia di Modena torna sotto i riflettori per un drammatico caso di omicidio-suicidio: a Mirandola, un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie di 84, affetta da demenza senile, per poi togliersi la vita gettandosi dal terzo piano della loro abitazione. È l’ennesimo episodio di violenza familiare legato a malattie degenerative, che segue pochi giorni dopo un caso simile avvenuto a Castelfranco Emilia.

Secondo omicidio-suicidio nel Modenese in pochi giorni

Non è la prima volta che la provincia di Modena registra una simile vicenda: pochi giorni fa, a Castelfranco Emilia, un 92enne ha ucciso la moglie Maria Capitati, 88 anni, colpendola alla gola prima di gettarsi nel vuoto. Anche in quel caso la donna era malata, affetta da Alzheimer, e l’episodio aveva lasciato la comunità sotto shock.

Omicidio-suicidio a Mirandola: 86enne uccide la moglie e si lancia dal terzo piano

Un nuovo caso di omicidio-suicidio ha scosso la provincia di Modena. Questa mattina, in via San Faustino a Mirandola, un uomo di 86 anni ha messo fine alla vita della moglie di 84 anni, probabilmente strangolandola, per poi lanciarsi dal terzo piano del palazzo in cui vivevano. La donna sarebbe stata affetta da demenza senile e da tempo necessitava di cure e assistenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola e il personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.

Le dinamiche di entrambe le tragedie suggeriscono un drammatico legame tra malattia degenerativa e gesti estremi, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire nel dettaglio quanto accaduto.