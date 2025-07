Un’altra tragedia familiare scuote l’Italia, questa volta a Pisa, dove una guardia giurata ha sparato alla moglie per poi rivolgere l’arma contro se stesso. L’episodio, classificato come omicidio–suicidio, si inserisce in una lunga e drammatica serie di casi che vedono la violenza domestica sfociare in atti estremi. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica e il movente del gesto, mentre l’intera comunità resta sotto shock.

Omicidio-suicidio a Pisa: indagini in corso, arma sequestrata dalla polizia

Sul luogo della tragedia sono intervenuti la polizia scientifica, la squadra mobile e i soccorritori, che avrebbero trovato l’abitazione in ordine. Al momento della tragedia, in casa non erano presenti i due figli minorenni della coppia.

L’arma è stata posta sotto sequestro e le forze dell’ordine stanno approfondendo la dinamica e il contesto del gesto. Secondo le prime indiscrezioni, non risulterebbero denunce o segnalazioni di violenza domestica precedenti.

Guardia giurata spara alla moglie, poi si toglie la vita: la ricostruzione dell’omicidio-suicidio

Nel primo pomeriggio di oggi, a Pisa, si è consumato un dramma in un appartamento di un piccolo condominio nella periferia sud della città. Alessandro Gazzoli, 50 anni, ha sparato alla compagna, Samantha Del Gratta, 45 anni, per poi rivolgere l’arma contro se stesso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha esploso un colpo alla testa della donna nella camera da letto, poi ha chiamato familiari e il 112 per comunicare il suo gesto, prima di suicidarsi con la sua pistola d’ordinanza, una Glock calibro 9×21. L’uomo lavorava come guardia giurata, con incarichi anche presso il CNR, il giudice di pace e la procura pisana.