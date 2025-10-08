Un episodio drammatico di omicidio–suicidio ha scosso la comunità di Castelfranco Emilia. Un uomo anziano ha ucciso la moglie prima di togliersi la vita gettandosi dal secondo piano del loro appartamento. La vicenda, avvenuta nel pomeriggio di ieri in una via centrale, mette in luce quanto le difficoltà legate alla salute, l’isolamento e la fragilità nella terza età possano trasformarsi in gesti estremi.

Omicidio-suicidio a Castelfranco Emilia: indagini e cordoglio della comunità

Le forze dell’ordine hanno isolato la scena del delitto e avviato accertamenti per chiarire le circostanze e il possibile movente di questo gesto estremo. Gli inquirenti ipotizzano che la decisione dell’uomo possa essere stata influenzata dalla difficile situazione sanitaria della moglie e dai problemi di salute che entrambi affrontavano.

Sul luogo della tragedia si è recato anche il sindaco Giovanni Gargano, che ha espresso il cordoglio della città e la propria incredulità:

“Una tragedia che pone sempre dei grandi interrogativi a cui è difficile dare risposte, soprattutto in situazioni come queste dove sono coinvolte due persone anziane”.

Il primo cittadino ha rivolto un pensiero di cordoglio a nome di tutta la Città alla famiglia e ha aggiunto di confidare “nel lavoro dei carabinieri e dell’autorità giudiziaria per fare piena luce su quanto accaduto”, sottolineando l’importanza di una comunità più attenta e pronta a prevenire simili drammi.

Omicidio-suicidio a Castelfranco Emilia: 92enne uccide la moglie e si getta dal balcone

Una vicenda drammatica ha sconvolto la comunità di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Un uomo di 92 anni, Enzo Manzini, avrebbe ucciso la moglie 88enne, Maria Capitati, per poi togliersi la vita lanciandosi dal secondo piano dell’abitazione in cui vivevano. La coppia, conosciuta per una vita trascorsa insieme e con un figlio sessantenne, risiedeva in un appartamento di via Saetti.

Secondo le ricostruzioni iniziali, alcuni passanti avrebbero notato il corpo dell’anziano riverso a terra e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto il cadavere della moglie, uccisa con un fendente alla gola, confermando così l’ipotesi di un omicidio-suicidio.