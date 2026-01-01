Il dramma è avvenuto a Calvagese della Riviera: in quel momento in casa erano presenti anche il fratellino e la mamma, soccorsi d'urgenza

Dramma in una casa: morto per intossicazione da monossido bimbo di tre anni

Sono ore tragiche per la comunità di Calvagese della Riviera. Un bambino di soli tre anni è deceduto per intossicazione da monossido causata da una stufa difettosa. Il dramma ha colpito una famiglia pachistana, ed ha coinvolto anche la mamma del piccolo di 30 anni ed il fratellino di cinque anni, trasportato d’urgenza all’ospedale Poliambulanza.

Per il bimbo non c’è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso da parte del personale del 118 intervenuto d’urgenza in loco per i soccorsi. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto ma, secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia, l’ipotesi è che a causare l’intossicazione sia stato il malfunzionamento di una stufa presente nell’abitazione.