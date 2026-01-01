Lo storico edificio è andato completamente distrutto: secondo le autorità la struttura non sarebbe recuperabile. Le testimonianze dei residenti

Amsterdam si è svegliata nel dramma. Uno spaventoso incendio, divampato proprio durante la notte di Capodanno, ha completamente distrutto una storica chiesa rendendola ‘non più salvabile’, come confermato dalle autorità. Si tratta di un edificio monumentale in stile neogotico, il cui campanile è letteralmente crollato a seguito della rapida diffusione del rogo, collassando completamente davanti a testimoni increduli e sconvolti.

La ricostruzione dei fatti.

Incendio tremendo ad Amsterdam: distrutta una chiesa storica in stile neogotico

L’edificio interessato dal maxi incendio è la Vonelkerk, ubicata ai margini del Vonelpark, avvolta da fiamme impetuose che hanno provocato il crollo del campanile. Il rogo, stando a quanto emerso, è divampato nella torre: da qui lingue di fuoco, frammenti e scintille sono fuoriusciti rendendo lo scenario a dir poco terrificante. Decine i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme che però avevano già avvolto l’intera chiesa che non sarà recuperabile, secondo le autorità.

Ci troviamo nel quartiere Amsterdam-West: la storica chiesa venne progettata dall’architetto P.J.H. Cuypers ed è una delle sue opere più conosciute, nonché un simbolo della città. Un rogo divampato nel 1904 aveva distrutto una precedente versione della chiesa, che venne poi ricostruita nel 1906. “Terribile”, è stata la parola usata dalla sindaca Femke Halsema per definire l’episodio.

La polizia si è occupata di tenere i curiosi a debita distanza per il rischio di crolli: la struttura, del resto, ha ceduto poco alla volta mentre i soccorsi operavano fino a che la struttura non è collassata completamente. Il lavoro dei vigili del fuoco ha consentito di proteggere le vicine abiatazioni e si è arrivati a prelevare acqua anche da una vasca del parco. Ai residenti è stato chiesto di chiudere porte e finestre e di non contattare, se non per casi gravi, le linee di emergenza. Restano da chiarire le cause del rogo.