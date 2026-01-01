Avvio di nuovo anno tragico in Svizzera a seguito di un gravissimo incidente avvenuto nella rinomata località sciistica di Crans-Motana. Un’esplosione violenta alla quale ha fatto seguito un incendio, verificatasi in un bar durante una festa di Capodanno: il bilancio è drammatico con almeno dieci morti e dieci feriti accertati, molti dei quali in condizioni serie a seguito delle ustioni riportate.

Le imamgini che arrivano dalla località interessata mostrano un drammatico scenario con decine di soccorritori impegnati nello spegnimento delle fiamme e nel salvataggio dei coinvolti.

Dramma in Svizzera, esplosione in un bar: festa di Capodanno finisce in tragedia

Si indaga per chiarire le cause dell’esplosione, come confermato dalla polizia del Canton Vallese che, in un comunicato, ha specificato che “l’origine è ancora sconosciuta”. Gaetan Lathion, portavoce della polizia cantonale, ha dichiarato che “ci sono diversi morti e feriti”: il bilancio è effettivamente andato aggravandosi minuto dopo minuto fino ad arrivare alla conferma del decesso di dieci persone. Numerosi i feriti, soccorsi e trasportati d’urgenza in diversi ospedali.

L’esplosione si è verificata intorno all’1.30 e poco dopo sono giunti i soccorritori che si sono trovati davanti ad uno scenario da incubo. Si era infatti sviluppato, nel frattempo, un incendio nel locale storico Le Constellation, aperto da circa 40 anni e la cui capienza massima è di circa 400 persone. Si tratta di una struttura su due livelli, uno dei quali nel seminterrato, con bar, maxi schermi ed una area da ballo.

Stando alle testimonianze era in corso una festa al momento dell’esplosione e si ritiene che si fossero persenti un centinaio di persone, per lo più under 17. Le fiamme sarebbero divampate, ma occorrerà trovarne riscontro, dal piano interrato e non si tratterebbe di un incendio doloso anche se le indagini proseguono.

Numerosi i mezzi di soccorsi intervenuti, compresi elicotteri che hanno sorvolato la zona. É stata anche attivata, dalla polizia, una linea di assistenza per le famiglie delle vittime. Per Crans-Montana si tratta di una tragedia senza precedenti.

Esplosione in Svizzera, le prime testimonianze

I momenti successivi alla tragedia sono stati raccontati da alcuni italiani che si trovano in vacanza nella località sciistica svizzera: “Siamo arrivati davanti al locale per vedere se potevamo dare un aiuto, i soccorritori ci hanno chiesto di portare teli e coperte. Abbiamo visto diversi corpi senza vita, alcuni venivano già messi dentro sacchi di plastica”. Anche la Farnesina si è subito attivata di concerto con il Consolato a Ginevra seguendo l’evolversi della situazione con attenzione: “Sono in corso verifiche sull’eventuale coinvolgimento di connazionali in raccordo con le autorità locali. Il ministro Antonio Tajani informato”.