Sabato scorso, 27 dicembre 2025, tragedia a Cinisello Balsamo dove, all’interno di un abitazione, è divampato un incendio che ha portato alla morte di una donna di 89 anni.

Cinisello Balsamo, lascia il phon acceso sotto le coperte e scoppia un incendio

Intorno alle ore 18.00 di sabato 27 dicembre 2025 è divampato un incendio in una palazzina in via Verbano a Cinisello Balsamo.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe divampato poiché una donna di 89 anni si sarebbe addormentata lasciando il phon acceso. A dare l’allarme la figlia 67enne e il genero, che vivono nell’appartamento adiacente quello dell’anziana e hanno sentito odore di fumo. All’arrivo dei soccorsi la donna era già in gravissime condizioni, trasportata prima al Bassini, poi al Niguarda, dove è morta a causa della gravi ustioni.

Cinisello Balsamo, lascia il phon acceso sotto le coperte e scoppia un incendio

Si chiamava Maria Catena Pistone e aveva 89 anni, la donna morta nell’incendio scoppiato all’interno della sua abitazione probabilmente a causa di un phon rimasto acceso. La donna, vedova e pensionata, si sarebbe infatti addormentata con l’asciugacapelli acceso. Sulla vicenda stanno indagando le autorità, al fine di fare chiarezza e stabilire l’esatta dinamica del drammatico incidente.