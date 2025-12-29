Tragedia a Messina, dove un uomo di 78 anni è morto a seguito di un incendio scoppiato all’interno del suo appartamento nel Rione Minissale: inutile l’arrivo dei soccorsi.

Tragedia a Messina: incendio in un appartamento

Nel pomeriggio di ieri, domenica 28 dicembre 2025, nel Rione Minissale a Messina, è divampato intorno alle ore 14.00 un terribile incendio all’interno di un appartamento.

Secondo le prime informazione, le fiamme si sarebbero originate in cucina. A dare l’allarme i vicini di casa, sul posto sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco sia i soccorritori del 118.

Tragedia a Messina, incendio in un appartamento: Pasquale muore avvolto dalle fiamme mentre cucinava

All’interno dell’appartamento dove è scoppiato l’incendio a Messina vi era un uomo di 78 anni, Pasquale Scimone. Purtroppo all’arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi, l’uomo era già deceduto. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e, a scopo precauzionale, hanno fatto evacuare alcuni residenti dello stabile, per via del fumo. Come riporta MessinaToday, il 78enne, secondo una prima ricostruzione, si trovava ai fornelli a cucinare quando, per cause ancora da accertare, è scoppiato l’incendio. Non risultano altre persone rimaste coinvolte. Sul posto anche le autorità per fare tutti gli accertamenti del caso.