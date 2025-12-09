Paura a Torino, dove è scoppiato un incendio all’interno di un palazzo residenziale in via Leini 77. Due le persone rimaste ustionate, sul posto Vigili del Fuoco e soccorsi.

Torino, incendio in un palazzo di 5 piani

Nelle cantine di uno stabile di 5 piani in via Leini 77 a Torino è divampato un incendio.

Sul posto sono subito giunte ben 5 squadre di Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’aerea. Al momento non sono note le cause che hanno portato al rogo, le indagini sono tutt’ora in corso.

Torino, incendio in un palazzo di 5 piani: due ustionati

Come visto un incendio è scoppiato nelle cantine di un palazzo di 5 piani a Torino. Il fumo ha rapidamente raggiunto anche i piani superiori, sono due le persone rimaste ferite, una donna di 55 anni e un ragazzo di 25. Entrambi hanno riportato ustioni sul volto e sugli arti e sono stati trasferiti all’ospedale Giovanni Bosco. A quanto si apprende dovranno poi essere trasferite al Cto. I soccorritori sul posto stanno anche valutando le condizioni delle altre persone che erano presenti nello stabile e, tra di loro, ci sarebbero anche alcuni bambini.