Casa in fiamme a Penna in Teverina, la scoperta choc: trovata una donna morta all’interno

Una donna è stata trovata morta a Penna in Teverina, segnando una tragica vicenda che ha scosso la piccola comunità. L’episodio, avvenuto all’interno di un’abitazione isolata, evidenzia quanto improvvisi e devastanti possano essere gli incendi domestici, con conseguenze spesso drammatiche.

Tragedia all’alba in un casolare isolato a Penna in Teverina

Una drammatica scoperta ha scosso la comunità di Penna in Teverina nella mattinata di oggi, lunedì 8 dicembre.

Poco dopo le 8, un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione situata in località Strada di Vallicella. All’interno dell’immobile, in una camera da letto, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna.

Dalle prime indiscrezioni riportate dalle testate locali, la vittima – una 68enne di origine statunitense domiciliata a Roma – non presentava segni evidenti di ustioni, elemento che rafforza l’ipotesi di un decesso avvenuto per inalazione di fumi tossici sprigionati dal rogo.

Secondo le ricostruzioni iniziali di Terni Today, le fiamme si sarebbero propagate dalla canna fumaria del camino, lasciato acceso durante la notte, raggiungendo la copertura in gran parte realizzata in legno.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Amelia, impegnati a lungo nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’edificio, mentre i carabinieri della stazione locale hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione l’origine dell’incendio. Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Terni ha posto sotto sequestro l’abitazione.