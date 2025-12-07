Tragedia in India, un incendio è divampato all’interno di un nightclub a Goa: decine i morti, tra cui anche diversi turisti. Ecco cosa è successo.

Tragedia a Goa: incendio divampa in un nightclub

A Goa, nell’India occidentale, è divampato un terribile incendio all’interno di un nightclub. Il locale è situato ad Arpora, nel distretto di Goa Nord.

Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco, i soccorsi e le autorità. Si indaga per capire le cause che hanno portato al rogo, si ipotizza che possa essere stato causato dall’esplosione di una bombola del gas. Le indagini sono tutt’ora in corso.

Tragedia a Goa, in India. Secondo quanto riferito dal primo ministro Pramod Sawant, sono almeno 25 le persone che sono morte nell’incendio scoppiato all’interno del nightclub, mentre sei persone sono rimaste ferite e intossicate. Tra le vittime ci sarebbero anche diversi turisti, secondo infatti quanto riferito dalla polizia, citata dal Press Trust Of India, tra le vittime ci sarebbero 4 turisti e 14 membri dello staff. Secondo le prime ricostruzioni, la maggior parte di loro sarebbe morta soffocata: il seminterrato del locale non avrebbe una adeguata ventilazione. Si indaga per stabilire l’esatta cause del rogo e capire se il club abbia o meno rispettato le norme di sicurezza.