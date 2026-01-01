Le ricerche proseguono ininterrottamente da giorni, tra segnalazioni e attività di localizzazione del cellulare. L’obiettivo è quello di riuscire a rintracciare una minorenne, Melissa, 15enne scomparsa da Ostia dopo essersi allontanata da casa lo scorso sabato. I genitori sono in stato di forte apprensione: non vedendola rientrare hanno allertato le autorità, preoccupati per il rischio che possa accaderle qualcosa.

Dove si potrebbe trovare e con chi sarebbe.

Scomparsa 15enne a Ostia, si cerca Melissa: localizzazione telefono e ipotesi

I genitori della 15enne scomparsa, a seguito della sua assenza prolungata e dell’impossibilità di riuscire a mettersi in contatto con lei, hanno sporto denuncia ed immediatamente sono state avviate le ricerche. Melissa M, si è allontanata dalla sua abitazione lo scorso sabato: sulle sue tracce, con indagini a tutto campo, vi sono i poliziotti del X Distretto Lido di Roma.

Sul caso è intervenuta anche l’associazione Peneolpe. Un volontario ha sottolineato all’Adnkronos che “l’attività di polizia si sta concentrando sulla localizzazione dei cellulari di Melissa e del ventenne. L’ultima riattivazione è avvenuta nella zona di Genova. I familiari sono molto preoccupati. I poliziotti del Commissariato di Ostia hanno allertato i colleghi di Torino e Genova dove ci sono state le ultime segnalazioni. Chiunque abbia qualche notizia può segnalarla al numero 339 6514799″.

Quindicenne scomparsa a Ostia: l’identikit di Melissa

Al momento della scomparsa, avvenuta intorno alle 13.30 del 27 dicembre, la giovanissima indossava un giaccone nero bomber con cappuccio, jeans chiari e scarpe da ginnastica bianche. Non ha con sé documenti di identità. Melissa è alta 1 metro e 65, pesa intorno ai 65 chili, ha capelli neri lisci con frangia, occhi verdi e ha un piercing al naso. Potrebbe trovarsi con il fidanzato, un 20enne tunisino, e si lavora senza sosta per trovarla, per il timore che possa recarsi all’estero.