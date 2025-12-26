La scomparsa di Massimiliano Novelli nei boschi del Terminillo ha acceso l’allerta a Rieti e nei dintorni. L’uomo, disperso da venerdì scorso, è al centro di ricerche intense coordinate dalle autorità, che cercano di localizzarlo in un’area vasta e impervia, con la collaborazione di numerosi enti e soccorritori.

Massimiliano Novelli scomparso da giorni a Rieti

Le ricerche di Massimiliano Novelli proseguono incessantemente, sotto il coordinamento della Prefettura di Rieti, che ha attivato immediatamente il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Sul campo operano Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Polizia locale e provinciale, oltre a personale sanitario della ASL e dell’ARES 118.

Le operazioni includono l’utilizzo di elicotteri, l’analisi della posizione del telefono e strumenti tecnologici avanzati per circoscrivere l’area di ricerca. Durante la recente riunione della cabina di regia è stato deciso di ampliare le zone battute e affinare il coordinamento operativo, con particolare attenzione alle aree più impervie.

Scomparso Massimiliano Novelli, ricerche senza sosta: l’ultima telefonata all’amico, gli indizi

Come riportato da Format Rieti, da venerdì scorso Massimiliano Novelli, uomo originario di Rieti, è scomparso nei boschi del Terminillo. Stava dirigendosi verso l’abitazione di un amico per trascorrere del tempo insieme, ma durante il tragitto avrebbe perso l’orientamento in una zona particolarmente impervia e boschiva. L’ultimo contatto con lui risalirebbe a quella giornata, quando avrebbe telefonato all’amico segnalando di essersi smarrito, senza però riuscire a indicare con precisione la sua posizione.

Successivamente il cellulare avrebbe smesso di funzionare, rendendo impossibile ogni comunicazione e accrescendo la preoccupazione per le sue condizioni. La vasta area di ricerca e le caratteristiche del territorio, ricco di sentieri e boschi fitti, rendono particolarmente complesso il ritrovamento dell’uomo.

Le autorità sottolineano l’importanza della collaborazione della cittadinanza: chiunque notasse movimenti sospetti o possedesse informazioni rilevanti è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.