Tragedia a Novara: morto il 16enne Dario Cipullo, era scomparso da giorni dopo una serata con gli amici. Le ricerche, condotte da carabinieri, vigili del fuoco e volontari con l’ausilio di un cane molecolare, si sono concluse tragicamente.

Le ricerche di Dario Cipullo e il drammatico epilogo

La città di Novara è stata scossa dalla tragica scomparsa di Dario Cipullo, un ragazzo di 16 anni, scomparso nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre dopo aver partecipato a una cena con amici in zona stazione, in corso Garibaldi.

Intorno all’una di notte Dario era stato visto per l’ultima volta nei pressi del centro commerciale San Martino, dove era stato riaccompagnato verso casa dal padre di un’amica.

Poco dopo, il suo telefono è risultato spento e di lui non ci sono state più notizie. La madre, preoccupata, ha lanciato un appello disperato sui social nella mattina di sabato, chiedendo aiuto a chiunque potesse avere informazioni sul figlio. Come riportato da Rai News, alcuni amici avrebbero riferito che Dario non si sentiva bene quella sera, probabilmente dopo aver bevuto un bicchiere di troppo.

Dario era scomparso dopo una cena tra amici: trovato morto il 16enne

Le operazioni di ricerca hanno visto l’impegno congiunto di carabinieri, vigili del fuoco, volontari dell’Aib di Bellinzago Novarese e della polizia locale di Trecate, che hanno utilizzato anche un cane molecolare. Dopo giorni di ricerche serrate, nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 dicembre, il corpo del giovane è stato purtroppo ritrovato nel canale Cavour, in località Agognate.

Dario, che militava nella squadra Under 18 del Gattico Rugby, lascia un vuoto profondo tra familiari, amici e compagni di squadra. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le circostanze del tragico episodio, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia nel dolore.