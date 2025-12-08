Valerio Galantini, 89 anni di Borgo Panigale (Bologna) è stato trovato morto nel fiume Reno ieri mattina, domenica 7 dicembre 2025. L’anziano era scomparso 24 ore prima.

Valerio Galantini, scomparso da 24 ore: l’allarme dei famigliari

Non vedendolo rientrare per l’ora di pranzo, i famigliari di Valerio Galantini, 89 anni di Borgo Panigale (Bologna) hanno lanciato subito l’allarme.

L’anziano era stato visto per l’ultima volta sabato 6 dicembre, intorno alle ore 9.30, quando è uscito di casa per andare a fare una delle sue solite passeggiate vicino al parco delle Noci. Dopo l’allarme dei famigliari sono subito partite le ricerche, fino a ieri mattina, quando c’è stata la tragica scoperta.

Valerio Galantini: trovato morto nel fiume Reno

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Valerio Galantini, scomparso da casa sabato scorso. Ieri mattina infatti, domenica 7 dicembre, il suo corpo senza vita è stato ritrovato e recuperato dai Vigili del Fuoco nell’acque del fiume Reno, all’altezza di Borgo Panigale. Avviate le indagini per capire cosa sia successo, secondo gli inquirenti l‘ipotesi più probabile è quella del tragico incidente, forse una scivolata accidentale o forse causata da un malore improvviso che non avrebbe consentito all’89enne di chiedere aiuto.