Torino e la speranza di trovare Alessandro Venturelli: segnalazioni e ricerche senza sosta di mamma Roberta. L'ultimo annuncio a Dentro la Notizia.

Negli ultimi giorni, Torino è diventata un crocevia di speranza e mistero per la famiglia di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020. Ogni segnalazione, ogni sguardo sospetto tra le strade della città, riaccende la ricerca instancabile dei genitori, che non hanno mai smesso di credere che il loro figlio possa essere ancora vivo.

Torino e le nuove segnalazioni: occhi puntati sulle telecamere

Come riportato dalla Gazzetta di Modena, le telecamere davanti a una mensa torinese potrebbero finalmente offrire risposte sul caso di Alessandro Venturelli. Secondo i volontari, la scorsa settimana un giovane molto simile ad Alessandro – ormai per tutti semplicemente “Alle” – si sarebbe aggirato nei pressi della struttura chiedendo cibo, senza mai chiedere soldi.

Roberta Carassai, sua madre, nei giorni scorsi ha percorso Torino in lungo e in largo, cercando nei luoghi più difficili, tra senzatetto e angoli della città, lo sguardo del figlio scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020. Le segnalazioni continuano ad arrivare senza sosta: negli ultimi giorni ne sono arrivate decine, alcune talmente precise da far sperare che Alessandro possa davvero essere ancora in vita.

Alessandro Venturelli scomparso, l’annuncio di mamma Roberta dopo le ultime segnalazioni

Alcune fotografie diffuse sul web e inviate all’associazione fondata dalla madre, Roberta Carassai, mostravano un ragazzo molto somigliante ad Alessandro. Almeno una di queste immagini, però, è stata già esclusa dalle indagini ufficiali.

“Sono andata dalla Squadra mobile che mi ha confermato chiaramente che il ragazzo di una delle foto è effettivamente un altro. Ma i volontari dell’associazione avevano già fatto i collegamenti, purtroppo non è Alle. Resta il fatto che a me continuano ad arrivare segnalazioni“, ha raccontato Roberta durante la trasmissione Dentro la notizia.

Nonostante le delusioni accumulate, Roberta Carassai non si arrende. Continua a ricevere chiamate e segnalazioni, alcune da numeri privati che alimentano la speranza:

“Continuo a ricevere chiamate da un numero privato… Sono stanca, sono veramente messa a dura prova ma voglio comunque ringraziare tutti“, ha aggiunto nella trasmissione.

La madre ricorda con precisione i segni distintivi del figlio: oltre ai tatuaggi, Alessandro porta una cicatrice da tracheotomia, conseguenza di un incidente motociclistico.

Roberta denuncia anche le difficoltà burocratiche incontrate in questi anni, lamentando l’assenza di strumenti efficaci per le famiglie dei scomparsi:

“Per la legge della privacy non direbbero nulla anche se vedessero mio figlio. Ma di che privacy parliamo?“.

La donna ha spiegato che quando le persone le dicono di andare a cercare il figlio invece di apparire in televisione, lei non sta facendo televisione, ma sta semplicemente cercando Alessandro. Oggi, le nuove segnalazioni provenienti da Torino rappresentano per lei un barlume di speranza nel buio dell’attesa.