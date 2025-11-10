Uomo trovato morto nella sua casa: il preoccupante sospetto dei vigili del fuoco

Anziano trovato morto in casa nella provincia di Udine: intervento dei soccorsi e indagini in corso sul decesso.

Oggi pomeriggio, lunedì 10 novembre, un uomo di 82 anni, residente nella frazione di Orzano di Remanzacco, è stato trovato morto all'interno della sua abitazione.

Un uomo di 82 anni, residente nella frazione di Orzano di Remanzacco, in provincia di Udine, è stato trovato morto oggi pomeriggio all’interno della sua abitazione in via Premariacco. La scoperta è avvenuta grazie all’allarme lanciato dalla figlia, che ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cividale e Udine insieme al personale sanitario della centrale operativa Sores Fvg, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’anziano, nonostante i tentativi di soccorso.

Le prime valutazioni dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari, come riportato da Udine Today, avrebbero suggerito una possibile intossicazione da monossido di carbonio, anche se non sarebbe ancora stata accertata né la causa precisa del decesso né l’origine dell’eventuale fuoriuscita del gas.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri per le verifiche del caso, mentre al momento si esclude il coinvolgimento di terzi nella morte dell’uomo. Il corpo sarebbe stato rinvenuto in una stanza al piano terra, nell’abitazione che condivideva con le figlie e le nipoti.