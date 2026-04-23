Come sta Maria Luce? La piccola, di soli 6 anni, è l'unica dei tre figli che è sopravvissuta.

A Catanzaro è il giorno del silenzio e del dolore dopo la tragedia di ieri, quando una mamma si è lanciata dal balcone con i suoi tre figli. La madre e i due bimbi più piccoli sono morti, mentre la terza figlia, di 6 anni, è sopravvissuta. Le sue condizioni.

Mamma lancia i figlia dal balcone a Catanzaro: le condizioni della figlia sopravvissuta

Una tragedia che ha sconvolto non solo la città di Catanzaro ma l’Italia intera. Anna Democrito, 46 anni, ieri si è lanciata dal balcone con i tre figli. Sia lei che i due bambini più piccoli sono morti, mentre la figlia più grande, Maria Luce, di anni 6, è sopravvissuta. La piccola è stata portata d’urgenza in ospedale a Catanzaro dove l’equipe a eseguito tutte le manovre salvavita necessarie a contenere le gravissime lesioni riportate.

Questa notte la piccola è stata trasferita al Gaslini di Genova dove attualmente si trova ricoverata in terapia intensiva, la prognosi è riservata.

Tragedia di Catanzaro, le parole del prefetto De Rosa

Sui social, il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha scritto: “Nella tragedia di Catanzaro dove sono morti una mamma e due suoi bambini e una terza bimba versa in gravi condizioni non servono né giudizi né vuote parole ma solo silenzio, umana vicinanza e un pensiero per chi non c’è più.

Ieri sera, d’intesa con le autorità sanitarie della Dulbecco, che ce lo hanno richiesto, abbiamo immediatamente attivato, come si fa in questi casi, il Protocollo per il trasporto urgente di ammalati gravi e così abbiamo organizzato in brevissimo tempo un volo dell’Aeronautica Militare che ha prima prelevato un’equipe dal Gaslini di Genova atterrando poi intorno alle 22 a Lamezia Terme, sono state effettuate in ospedale le prime manovre sanitarie sulla piccola Maria Luce di 6 anni, unica sopravvissuta, ripartendo subito dopo la mezzanotte per il nosocomio genovese dove è giunto verso l’una e trenta. Ora stringiamoci tutti intorno a questa bimba sperando che possa farcela.“