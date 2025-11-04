Un dramma ha scosso il quartiere di Vallemiano ad Ancona: un uomo anni è stato trovato morto all’interno del bagno di un supermercato.

Dramma a Vallemiano: uomo trovato morto in un supermercato

Un tragico episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, 4 novembre, all’interno di un supermercato nel quartiere Vallemiano ad Ancona.

Un uomo di circa 35 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno del bagno del negozio.

Secondo le prime informazioni, il corpo sarebbe stato notato dal personale del supermercato intorno alle 16:00. Non sarebbe stato in possesso di documenti e, al momento, non è chiaro da quanto tempo si trovasse nel locale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, insieme all’automedica del Crass e alla Croce Rossa, ma ogni tentativo di rianimarlo, protrattosi per oltre un’ora, non ha avuto esito positivo.

Scoperta choc nel bagno del supermercato: trovato un uomo morto. La drammatica ipotesi

Le cause della morte non sono ancora confermate: stando a quanto riportato da Cronache Ancona, potrebbe trattarsi di un’overdose, anche se non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso.

La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la polizia della Questura di Ancona ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare le circostanze della tragedia.