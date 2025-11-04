Dramma a Caserta, dove un ragazzo di appena 21 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione: sono in corso le indagini.

Dramma a Caserta: giovane trovato morto in casa

Nella notte è stato trovato il corpo senza vita un ragazzo di appena 21 anni all’interno della propria abitazione a Caserta.

A dare l’allarme i familiari, che hanno subito chiamato i soccorsi ma, al loro arrivo, per il giovane non c’era già più niente da fare se non constatarne il decesso. Sul posto sono giunti subito anche i Carabinieri, si indaga per capire che cosa sia successo. Profondamente scossa la comunità della città.

Dramma a Caserta, giovane trovato morto in casa: indagini in corso

Caserta sotto shock dopo il ritrovamento, nella notte, del corpo senza vita di un ragazzo di 21 anni, all’interno delle propria abitazione. Le indagini da parte dei carabinieri sono scattate subito, al fine di capire cosa sia successo. Al momento, l’ipotesi più probabile, sembrerebbe quella del gesto estremo. Al vaglio degli inquirenti le possibili ragioni che hanno portato il 21enne a togliersi la vita. Come detto, l’intera città di Caserta è rimasta sotto shock dalla notizia, che ha lasciato sconvolti tutti coloro che conoscevano il ragazzo.