Tragico incidente a Palombara Sabina: un giovane è morto e un altro è rimasto ferito, la comunità piange la vittima.

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Palombara Sabina: un giovane di 19 anni è morto in un violento scontro tra due auto, lasciando amici e familiari nel dolore e nell’incredulità. La tragedia mette nuovamente in luce i rischi legati alla strada e il fragore di una vita spezzata troppo presto.

L’incidente mortale a Palombara Sabina

Tragedia sulla strada provinciale 35D di Palombara Sabina, in provincia di Roma, nella serata di lunedì 3 novembre. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita a seguito di un violentissimo scontro frontale tra la sua Audi A1 e una Fiat Panda guidata da un coetaneo di 20 anni. Il sinistro è avvenuto intorno alle 22.30, al chilometro 5, e nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi e il tentativo di rianimare la vittima, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il conducente della Panda è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea, dove è stato sottoposto a cure mediche e ai test per alcol e droga. I carabinieri di Monterotondo stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità, compresa l’ipotesi di omicidio stradale.

Aveva solo 19 anni: Roberto è morto in un tragico incidente frontale

La vittima, Roberto Blasetti, era originaria di Palombara Sabina e aveva 19 anni. Appassionato di calcio, aveva militato per anni nelle squadre locali, tra cui il Palombara Calcio. Dopo la tragedia, la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Verano per l’autopsia.

La comunità sportiva e locale ha espresso profondo dolore. Il Palombara Calcio ha scritto sui social:

“Di parole se ne potrebbero dire tante, ma in questo momento preferiamo avvolgerci attorno al dolore e all’incredulità che episodi del genere comportano“.

Anche il Villalba Ocres Moca ha espresso vicinanza:

“Con immenso dolore apprendiamo la notizia della scomparsa di Roberto Blasetti… Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia”.

Il comune di Palombara Sabina ha ricordato la giovane vita spezzata: