Tragedia sull’A8 tra Castellanza e Legnano all’alba: una vittima nell'incidente e traffico paralizzato verso Milano.

Un grave incidente è avvenuto questa mattina, martedì 4 novembre, sull’autostrada A8 tra Castellanza e Legnano, in direzione Milano, causando un tragico epilogo e la chiusura temporanea del tratto e dello svincolo di Busto Arsizio. Ecco i primi aggiornamenti.

Tragedia sull’A8: il drammatico bilancio nell’incidente all’alba

Alle prime luci di martedì 4 novembre, sull’autostrada A8 Milano–Varese, tra Castellanza e Legnano in direzione Milano, si è verificato un grave incidente mortale.

Come riportato da Varese News, al momento non sono ancora note le generalità della vittima né le modalità precise dell’incidente.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti immediatamente i soccorritori dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano in codice rosso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale per gestire la situazione.

Incidente mortale sull’A8: chiuso il tratto tra Castellanza e Legnano in direzione Milano

A causa della violenza dello scontro, il tratto tra Castellanza e Legnano in direzione Milano è stato temporaneamente chiuso per permettere i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.

È stato bloccato anche lo svincolo di Busto Arsizio in entrata verso Milano. Autostrade per l’Italia ha segnalato code fino a sette chilometri tra il bivio A8/A36 Pedemontana e Legnano, con rallentamenti anche in direzione Varese tra Origgio e Castellanza provocati dall’effetto “curiosità” dei conducenti.

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare le cause della tragedia.