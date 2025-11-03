Tragedia nella giornata di ieri, domenica 2 novembre, dove un ragazzo di 24 anni è morto in un terribile incidente stradale sull’A1.

Incidente sull’A1: auto si schianta contro il guardrail

Nella tarda mattinata di ieri, domenica 2 novembre 2025, si è verificato un terribile incidente stradale sull’A1 al chilometro 159 in direzione Nord, quindi all’altezza di Modena.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto ha improvvisamente sbandato andando a schiantarsi contro il guardrail a bordo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità, che hanno effettuato tutti rilievi necessari al fine di stabilire l’esatta dinamica del sinistro col traffico che è rimasto paralizzato per diverse ore.

Incidente sull’A1, auto si schianta contro il guardrail: morto un 24enne

I soccorsi e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola sono giunti subito sul luogo dell’incidente sull’A1. A fatica sono riusciti a estrarre dalle lamiere i due unici occupanti dell’auto finita violentemente contro il guardrail. Per uno di loro, un ragazzo di 24, Karim Abdelhafiz Wasfy Mohamed, non c’è stato nulla da fare, è infatti morto sul colpo. Ferito gravemente il passeggero che erano con lui, un uomo di 40 anni che è stata trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Modena. Al momento non è ancora chiaro come mai l’auto abbia improvvisamente sbandato.