Incidente mortale allo Scalo di San Marco: chiusa la strada e traffico deviato dopo lo scontro tra un’auto e un camioncino cassonato.

La comunità di San Marco Argentano si è risvegliata sotto shock per un grave incidente avvenuto nelle prime ore del mattino in località Scalo. Lungo la Strada Statale 283 “delle Terme Luigiane”, un violento impatto ha coinvolto due veicoli, trasformando un tratto di strada già noto per la sua pericolosità in teatro di una tragedia.

Tragedia allo Scalo di San Marco, grave incidente: viabilità interrotta e indagini in corso

A causa dell’incidente, la Statale 283 è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 36,300. Il personale Anas, insieme alle forze dell’ordine, ha provveduto alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza del tratto, deviando i veicoli su percorsi alternativi.

Lo schianto, avvenuto nei pressi di una curva considerata insidiosa, riaccende i riflettori sulla pericolosità di questo tratto stradale, già teatro di altri episodi simili. Le indagini proseguono per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo e alle drammatiche conseguenze di questa mattina.

Tragedia allo Scalo di San Marco, grave incidente: un morto

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Calabria Inchieste, lo scontro si è verificato nei pressi dello svincolo autostradale di Tarsia e ha visto coinvolte una Jeep Compass e un camioncino cassonato. L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è stato fatale per il conducente della Jeep, un uomo di 50 anni, deceduto sul colpo.

L’altro autista, gravemente ferito, è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, che hanno avviato i rilievi per determinare l’esatta dinamica del sinistro.