Mattarella: "Questa generazione ha passione, sbagliare è prezioso"

Mattarella: "Questa generazione ha passione, sbagliare è prezioso"

Milano, 11 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Milano ha visitato la Fondazione Renzo Piano al Politecnico, dove ha conversato con l’architetto e alcuni studenti.”La passione questa generazione ce l’ha, anche più di quelle precedenti”, “è piena di valori positivi, a me piace molto”, ha detto il presidente rivolgendosi ai giovani.

“Sbagliare è prezioso – ha aggiunto – non solo perché c’è il coraggio dell’ostinazione di provare a ricercare ma perché apre strade diverse”.