Un camion è andato in fiamme nella galleria “Le Croci” sull’A1, nel tratto tra Calenzano e il bivio della Variante di Valico, bloccando completamente la circolazione in direzione Nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre si registrano code fino a 16 chilometri e traffico deviato.

Incendio in galleria blocca l’A1 a Firenze

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, l’autostrada del Sole in direzione Nord è stata completamente bloccata nel nodo di Firenze a causa di un incidente che ha coinvolto un camion all’interno della galleria “Le Croci”, situata tra Calenzano e il bivio della Variante di Valico. Il mezzo pesante, una cella frigo destinata al trasporto di frutta, ha preso fuoco intorno alle 15:05, generando un denso fumo che ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivate due squadre operative, quattro autobotti e un carro aria per garantire lo spegnimento delle fiamme e la sicurezza degli operatori. La circolazione nel tratto interessato è stata interrotta, provocando rallentamenti significativi e code lunghe fino a 16 chilometri, con obbligo di uscita a Calenzano per chi è diretto verso Bologna.

Camion in fiamme blocca l’A1 a Firenze: 16 km di coda, soccorsi sul posto

L’incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco, che continuano le operazioni di bonifica all’interno della galleria. La Società Autostrade sta effettuando verifiche sui possibili danni alle strutture e agli impianti della galleria per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Per ora non risulterebbero feriti, mentre la polizia stradale ha predisposto percorsi alternativi per limitare l’impatto del blocco sul traffico locale e regionale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e le autorità competenti continuano a monitorare attentamente la situazione. Attualmente, si registrano 8 km di coda nel tratto bloccato tra la galleria e Calenzano e altri 8 per l’uscita obbligatoria a Calenzano.

Camion in fiamme blocca l’A1 a Firenze: tratto riaperto

Poco dopo le 19, il tratto precedentemente chiuso è stato riaperto. Tra Firenze Impruneta e il bivio con l’A1 Direttissima si registrano 10 km di coda in diminuzione in direzione Bologna.