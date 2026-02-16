Questa mattina, 16 febbraio 2026, intorno alle ore 8.25, si è verificato un incidente stradale sull’A1, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Coinvolto un mezzo pesante. La situazione.

Incidente stradale sull’A1: camion invade la careggiata opposta

Tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello, sull’A1, si è verificato, intorno alle ore 8.25 di questa mattina, lunedì 16 febbraio 2026, un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante.

Un camion ha infatti invaso la careggiata opposta al chilometro 311, nel territorio comunale di Rignano sull’Arno. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, i Vigili del Fuoco e le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti e non sono state fino a ora informazioni su eventuali persone rimaste ferite.

Come visto visto sull’A1, tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello, si è verificato un incidente stradale con un camion che ha invaso la careggiata opposta intorno alle ore 8.25. I Vigili del Fuoco sono sul posto per la messa in sicurezza della zona, è stata inoltre mandata un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest per la rimozione del mezzo pesante. Il traffico è bloccato su entrambe le carreggiate, con code in aumento.