Incidente ad Avigliana: un bambino di 11 anni in gravi condizioni dopo essere stato investito

Ad Avigliana un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava la strada, le sue condizioni sono gravi.

Un drammatico evento ha avuto luogo nella serata di lunedì 9 febbraio ad Avigliana, nei pressi di Torino, quando un bambino di soli 11 anni è stato investito da un’automobile. Questo incidente ha scosso profondamente la comunità locale, generando una forte preoccupazione tra i residenti e le autorità.

Le prime notizie indicano che il piccolo stava attraversando la strada in via Moncenisio, quando è stato colpito da un veicolo.

L’impatto è stato violento, tanto da farlo sbalzare sull’asfalto, riportando gravi traumi.

Intervento dei soccorsi e condizioni del bambino

Immediatamente dopo l’incidente, l’automobilista si è fermato per prestare soccorso e ha contattato il numero di emergenza 118. Sul luogo dell’incidente sono giunte due ambulanze e un elicottero del Servizio regionale di elisoccorso, che ha effettuato un trasporto d’urgenza verso l’ospedale Regina Margherita di Torino, in codice rosso.

Le operazioni di soccorso

Grazie alla rapidità di intervento, il bambino è stato stabilizzato dai paramedici sul posto prima di essere trasferito in sala operatoria. Secondo le fonti mediche, il piccolo ha subito un grave trauma cranico e la prognosi rimane riservata. I medici hanno ritenuto necessario un intervento chirurgico urgente per affrontare le lesioni riportate.

Indagini e ricostruzione dell’incidente

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della stazione di Avigliana e del nucleo radiomobile di Rivoli, sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente. Attualmente, sembra che il bambino stesse attraversando la strada in prossimità di un incrocio, quando è stato colpito da un’auto.

Il ruolo della comunità e le reazioni

La notizia ha colpito profondamente i residenti di Avigliana, generando una forte commozione e preoccupazione. Testimoni oculari hanno descritto scene di panico e tensione, mentre familiari e passanti assistevano al tentativo di soccorso del bambino. Questo evento riporta alla luce temi importanti riguardanti la sicurezza stradale nelle aree urbane e periferiche, sollevando interrogativi su come prevenire futuri incidenti simili.

Il traffico su via Moncenisio è stato temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso e le indagini. La comunità attende con ansia gli sviluppi delle condizioni del bambino e si stringe attorno alla famiglia, sperando in un recupero completo.