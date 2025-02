Napoli, grave un ventenne dopo essere stato colpito da colpi di pistola

Aggressione a Napoli, ventenne colpito da colpi di pistola: è in gravi condi...

Ieri, verso le 20.30, la Polizia è intervenuta a Fuorigrotta, in via Cumana, dove un ventenne è stato trovato a terra, ferito a colpi di pistola.

Nella serata di ieri, giovedì 13 febbraio, un giovane ventenne è stato ferito a colpi di pistola all’addome nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, dove le sue condizioni sono critiche e si trova in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine, attraverso la Polizia di Stato, stanno conducendo approfondite indagini sull’incidente. Al momento, non si esclude che il giovane possa essere coinvolto in ambienti legati alla criminalità organizzata locale.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la vittima si chiama Luca Colimoro e avrebbe dei precedenti per spaccio. Inoltre, come riportato da Cronache della Campania, alcuni mesi fa il ventenne era stato fermato a Frosinone insieme a un giovane legato al clan Troncone, un gruppo criminale emergente nella zona. Queste connessioni potrebbero averlo portato a entrare in un contesto pericoloso, probabilmente legato allo spaccio di droga.

Gli investigatori della Squadra Mobile, giunti sul luogo per raccogliere i primi elementi e acquisire le riprese delle telecamere di sorveglianza, sono impegnati nelle indagini per identificare i responsabili dell’agguato.

Il ragazzo è stato prontamente trasferito all’ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico complesso. Secondo i medici, le sue condizioni sono ancora gravi e la prognosi resta riservata.