Omicidio a Pisa, uomo ucciso a colpi di pistola davanti al figlio

Domenica sera, intorno alle 21, nella frazione di Oratoio, alla periferia di Pisa, un uomo è stato assassinato in circostanze drammatiche.

Omicidio a Pisa: padre assassinato a colpi di pistola davanti al figlio

La vittima, come riportano i media, Beni Arshiaj, un cittadino albanese di 37 anni, incensurato, è stato colpita a morte nella corte della sua abitazione, sotto gli occhi del figlio. Secondo le testimonianze, sono stati uditi diversi spari, almeno sei, ma solo uno di questi avrebbe colpito mortalmente l’uomo. L’omicidio è avvenuto mentre stava per iniziare una processione religiosa in onore della Madonna del Rosario, evento che ha scosso profondamente la comunità locale.

Beni Arshiaj, appena rientrato a casa, aveva parcheggiato il suo furgone, che è stato trovato ancora in moto all’arrivo delle forze dell’ordine. Le dinamiche precise del delitto e il possibile movente rimangono al momento oscuri, e le indagini sono in corso per chiarire in quale contesto possa essere maturato l’omicidio.

Il quartiere di Oratoio è sotto shock per l’accaduto. Sui social media, il parroco della zona ha espresso il suo sgomento, scrivendo: “Al suono gioioso delle campane si è unito il freddo scoppio di colpi mortali. Non abbiamo potuto fare la nostra processione”. L’episodio ha lasciato un segno profondo nella comunità, che si interroga sulle ragioni di una tale tragedia, avvenuta in un contesto apparentemente tranquillo.