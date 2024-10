Recentemente, Microsoft ha annunciato la fine della produzione del visore HoloLens 2, proprio mentre Meta presentava i suoi nuovi occhiali per la realtà aumentata, chiamati Orion.

Microsoft dice addio a HoloLens: fine dell’era del visore per la realtà aumentata

Con questa decisione, l’azienda non prevede di lanciare un nuovo modello in sostituzione del dispositivo. Gli aggiornamenti critici di sicurezza per HoloLens 2 continueranno fino al 31 dicembre 2027, mentre il supporto per la prima versione di HoloLens si concluderà alla fine di quest’anno. Questo passo segna la conclusione dell’impegno di Microsoft nel mercato della realtà aumentata, almeno per quanto riguarda i dispositivi hardware destinati a un pubblico consumer o professionale. Tuttavia, l’azienda continuerà a fornire supporto per la tecnologia di HoloLens, che è stata concessa in licenza all’esercito statunitense.

Addio HoloLens: Microsoft abbandona il visore per la realtà aumentata

Il primo HoloLens, lanciato nel 2016 a un prezzo di circa 3000 dollari, è stato concepito per sviluppatori e si integrava con la piattaforma Windows Mixed Reality. Nonostante le sue limitazioni, come l’angolo di visione ridotto e una risoluzione modesta, il dispositivo ha dimostrato le potenzialità della realtà aumentata grazie a un sistema di tracciamento ambientale efficace. Tre anni dopo, Microsoft ha introdotto HoloLens 2, migliorando l’angolo di visione a 52 gradi e potenziando la risoluzione, insieme a nuove funzionalità per il tracciamento dello sguardo e dei gesti.