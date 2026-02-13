Incidente mortale tra auto e camion a San Polo di Piave: chi era la 77enne ch...

Incidente mortale tra auto e camion a San Polo di Piave: chi era la 77enne ch...

Un nuovo incidente mortale scuote la provincia di Treviso: a San Polo di Piave, una donna ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto e un camion lungo la SP34.

Dramma sulla SP34: incidente mortale tra auto e camion

Stando alle indiscrezioni di Treviso Today, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Polo di Piave per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, che hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti.

I sanitari del Suem 118, con ambulanza, automedica ed elicottero Falco, hanno tentato la rianimazione, purtroppo senza successo. La donna era molto conosciuta per il suo impegno nella Pro Loco locale, soprattutto in cucina, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità.

Incidente mortale, scontro tra auto e camion finisce in tragedia: chi è la vittima

Come riportato da Treviso Today, oggi pomeriggio, alle 16:30 circa, la strada provinciale 34 a San Polo di Piave è stata teatro di un tragico incidente. Una Fiat Punto, guidata da Regina Buora, 77 anni, si è scontrata frontalmente con un camion proveniente dalla direzione opposta, all’altezza della rotatoria con via Romana.

L’impatto è stato violentissimo e per la donna non c’è stato nulla da fare. Le prime indagini suggeriscono che la conducente possa aver avuto un malore improvviso, che avrebbe causato la perdita del controllo del veicolo.

“È una notizia che ci colpisce e ci addolora profondamente“, ha dichiarato il sindaco Nicola Fantuzzi, sottolineando come non emergerebbero responsabilità legate a manovre errate o disattenzioni. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo d’inchiesta con unico indagato il camionista che stava rientrando in azienda dopo un ritiro quando si è trovato di fronte l’auto della donna.