Terribile incidente stradale nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 febbraio 2026 alle porte di Viterbo, lungo la Strada Teverina, al chilometro 2. Tre auto si sono scontrate tra loro, un morto e diversi feriti.

Viterbo, gravissimo incidente stradale sulla Teverina: scontro tra tre vetture

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, si è verificato un terribile incidente stradale alle porte di Viterbo, lungo la Strada Teverina, al chilometri 2.

Tre auto si sono scontrate per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, i Vigili de Fuoco e le autorità, le quali hanno effettuato tutti i rilievi necessari al fine di stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Viterbo, gravissimo incidente stradale sulla Teverina: morto un 68enne

Non c’è stato purtroppo nulla da fare per il conducente di una delle tre auto coinvolte nell’incidente di ieri a Viterbo, sulla Teverina. L’uomo, alla guida di un’Audi, è rimasto intrappolato nelle lamiere. Una volta estratto dai Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo ma le ferite da lui riportate erano troppo gravi ed è morto. Si chiamava Massimo Olimpieri, aveva 68 anni, nato a Orvieto e residente a Viterbo. Feriti in maniera lievi due passeggeri delle auto coinvolte, illeso un quarto passeggero.